Viernes 26 de junio de 2020, p. 25

Quito. El ex presidente de Ecuador Rafael Correa denunció ayer confabulación para impedir su participación en las elecciones generales y legislativas, previstas para febrero de 2021.

En rueda de prensa virtual desde Bélgica, donde reside junto a su familia desde el fin de su segundo mandato, en 2017, el ex gobernante ofreció nuevos detalles en el contexto del plan en curso en su contra y también contra todos los representantes del llamado correísmo .

Anunció que adoptará acciones legales ante organismos internacionales después de la denuncia del dirigente de Juntos Podemos, y ex prefecto de la provincia de Azuay, Paúl Carrasco, quien aseguró haber recibido una llamada de Luis Verdesoto, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), para que apoye el pedido de retrasar los comicios y dar tiempo a la sentencia definitiva en el Caso Sobornos 2012-2016, en el que Correa es uno de los procesados, y en caso de se declarado culpable enfrentar una condena de hasta ocho años de prisión.

Esa acción inhabilitaría al ex gobernante a presentar candidatura para cualquiera de los puestos, excepto al de presidente, por el cual no puede optar ya, por ley. Resaltó que Carrasco fue fuerte opositor a mi gobierno .

Lo que buscan es impedir que participe en las próximas elecciones generales. Esto es un secreto a voces , recalcó, al señalar que buscará la vicepresidencia. Nos persiguen por pánico, antes nos perseguían por odio, ahora por pánico , aseguró Correa, reportó el portal Confirmado.net.

Al detallar una serie de medidas con las que el gobierno de su sucesor, Lenín Moreno, así como otros actores políticos, económicos y judiciales buscan impedir su participación y la de su movimiento Compromiso Social en las elecciones indicó: Qué más claro rompimiento del estado de derecho, qué más claro intento de robarnos la democracia. Vivimos tiempos oscuros, tiempos de retroceso. Decimos ya basta, ya han destrozado demasiado, jueguen limpio .

Señaló que en ese empeño no ha importado implicar a inocentes involucrados en el mismo caso, y en ese sentido mencionó a María de los Ángeles Duarte (ex ministra de Transporte y Obras Públicas, de Inclusión Social y de Desarrollo Urbano y Vivienda); Alexis Mera (ex secretario jurídico de la presidencia) y Viviana Bonilla (asambleísta).

En ese proceso específico, la audiencia de apelación, luego de una sentencia de primera instancia, quedó pospuesta antier, sin que se informe una nueva fecha.