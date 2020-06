Elio Henríquez

Viernes 26 de junio de 2020, p. 27

San Cristóbal De Las Casas, Chis., El secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, respondió de manera grosera a la reportera Lizbeth Leyte cuando ésta lo cuestionó sobre las cifras de contagiados y muertos a causa de la pandemia de Covid-19.

Velo bien, para que te quede en tu cabecita bien grabado y grábalo, para que no vengas tampoco con cuestionamientos absurdos; nomás te andas con mucha precaución, no te vaya a agarrar por ahí (la enfermedad), y no queremos eso, eres muy guapa, muy elegante para que te vaya a pasar algo , le dijo en una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez.

Interpretar cuesta cuando uno no tiene su mente muy clarita en lo que está haciendo, como veo en tu caso, que no te quedó claro , agregó ante el asombro de la comunicadora del noticiero Meganoticias.