En un mensaje difundido en redes sociales, agregó: Haremos un gran lanzamiento con hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios . Los cuales, detalló, abrirán con muchos controles y no al ciento por ciento.

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que el primero de julio se reanudarán actividades de manera parcial en hoteles, restaurantes y polideportivos de la entidad. Nos estamos preparando para hacer algunas acciones de reapertura , luego del cierre de actividades no esenciales a causa de la pandemia, dijo.

Encabezados por Juan Miguel Terrazos y Arturo Cornejo, un grupo de abogados informó fuera de las instalaciones de la Ciudad Judicial, en la capital del estado, que más de mil abogados resultaron afectados y peligra su bienestar económico por no poder litigar.

En Hidalgo, autoridades dieron luz verde a la reapertura de 56 balnearios, parques acuáticos y centros ecoturísticos afiliados a la Asociación de Balnearios de la entidad, que reanudarán actividades el 29 de junio.

Anel Torres Biñuelo, presidenta de la asociación, informó lo anterior y subrayó que se aplicarán medidas sanitarias y sólo se permitirá una ocupación de 30 por ciento.

Torres Biñuelo destacó que los trabajadores de esos lugares turísticos están siendo capacitados por autoridades estatales de Salud y de Turismo para adaptar el servicio a la nueva normalidad.

El Tephé de Ixmiquilpan, el balneario más emblemático de la región del Valle del Mezquital, anunció que no reabrirán el próximo lunes y que no tienen fecha para hacerlo, tras puntualizar que no pertenecen a la asociación.