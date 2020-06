Alejandro Alegría y Angelica Enciso

Por el cambio de reglas, principalmente en el sector energético, tampoco puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México , aseguró el embajador de Estados Unidos en el país, Christopher Landau, durante una reunión virtual con industriales. Horas más tarde trató de matizar la declaración.

Algunas de las acciones, sobre todo en el sector energético, han creado incertidumbre sobre la promesa del gobierno (mexicano) de respetar lo que se hizo en el pasado y de no cambiar las reglas del juego , destacó Landau, al participar en un foro virtual organización por la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Un par de horas después de pronunciar la declaración, Landau escribió en Twitter: Se está reportando que yo comenté esta mañana a la Concamin que no es momento oportuno para invertir en México. Eso no lo dije. Lo que dije es que los inversionistas buscan la certidumbre y que no hay nada peor que cambiar las reglas del juego .

En la reunión con la Concamin el embajador declaró, según la grabación del encuentro:

“… y francamente tratar de fomentar la inversión de mis connacionales. Pero tampoco les puedo mentir, tampoco les puedo decir que es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas muy desalentadoras para la inversión extranjera. En varios sectores hemos visto cosas preocupantes. México es un país soberano como lo somos nosotros y cualquier país; tiene el derecho de establecer o cambiar sus políticas económicas o sociales domésticas, pero esos cambios pueden tener puntos muy negativos en cuanto a la inversión.”