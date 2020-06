En una conferencia de prensa virtual realizada ayer, el directivo auriazul detalló que no hay nada en relación a esos traspasos, son sólo especulaciones, hasta el momento seguimos en la planeación del plantel, hasta que no haya algo realmente concreto, no puedo decir nada al respecto . Asimismo, descartó las presuntas salidas del zaguero Nicolás Freire y del goleador Carlos González.

Mencionó que el conjunto de la UNAM intentará contrarrestar las repercusiones financieras con soluciones que afecten lo menos posible a los jugadores.

El tema económico no sólo es de Pumas, es a nivel mundial, y no únicamente en el futbol. En México hemos visto otros clubes que han pasado de diferir el salario a reducirlo, aquí el área administrativa está viendo de qué manera resolver este asunto y que los jugadores salgan lo menos perjudicados, no puedo decir con certeza qué se va hacer y qué no , declaró.