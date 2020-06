L

a ciencia expresada en la epidemiología, la parasitología, la farmacología y demás disciplinas, metodológicamente expresadas en la estadística, no encuentran al Covid-19. Microorganismo invisible que declara la guerra a la Tierra y se esconde generando muerte. Ante tal amenaza, no queda más que jugar a las escondidas con dicho microorganismo: aislarse. Lucha a muerte donde la investigación cuantitativa no la encuentra. Menos la cualitativa. Nos queda la literatura e irnos de viaje al mundo interno.

Aparte de que llovió, llovió en el espíritu. Primero gotas, suave, muy suave, quedito. El aire se volvía puesto de dulce ternura. Luego se perdió flotando en las alas del deseo. No contenta la naturaleza con llover se organizó un baile temblor flamenco, que envidiaría la Niña de los peines en uno de los viejos tablados de Sevilla.

Bailes que asemejaban velas de una barca arrastrada lejos, al son del amor-muerte. Desconocida vida que nunca olvida los hombros lisos y caderas delicadas, vuelo de palomas de alas bermejas, voz que apenas dice nada, son de rumor oscuro, escurrimiento de jugos naranjas que resbalaban del tablado a los cabales.