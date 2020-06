De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 26 de junio de 2020, p. 3

La compañía Vaca 35 Teatro dio a conocer la convocatoria de la quinta edición de campaña La Vaquita, cuyo objetivo es apoyar, aportar, fomentar, impulsar y contribuir al crecimiento artístico del trabajo creativo de compañías teatrales en su primera o segunda experiencia profesional colectiva .

La invitación está dirigida a grupos noveles. El ganador recibirá 40 mil pesos, una temporada de 10 funciones en el teatro El Milagro, en diciembre de este año, así como presentaciones a partir de febrero de 2021 en Querétaro, Pachuca, Xalapa, Puebla y Oaxaca. Las ganancias en taquilla serán destinadas a la compañía ganadora. Además, se otorgará una beca para el Certificado de Teatralidad, Cuerpo y Textualidades Contemporáneas, con un valor de 20 mil 800 pesos mexicanos.

Junto con Vaca 35 Teatro también convocan Foro Escénico 330, Teatro El Milagro, Área 51 Foro Teatral, Tetiem Centro de Artes, La Locomotora Foro Escénico, Catamita, con el Museo de la Ciudad de Querétaro, y 17, Instituto de Estudios Críticos.

Los participantes deberán cumplir las siguientes características: ser un grupo novel, que no tenga producción teatral profesional o como máximo una producción. Los integrantes del grupo deben de estar en el rango de edad de entre 20 y 30 años, a julio de 2020 (no habrá excepciones); el grupo debe contar con un mínimo de cuatro integrantes, y todos los solicitantes deberán seguir las cuentas de Instragram y Facebook de Vaca 35 Teatro en Grupo .

La documentación sólo se recibirá en el enlace que se encuentra en esta liga https://www.vaca35teatro.com.mx/la-vaquita/. El periodo de recepción concluye el 17 de julio de 2020 a las 23:59 horas.