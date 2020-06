Rocío González Alvarado y Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Viernes 26 de junio de 2020, p. 29

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, afirmó que la industria de la construcción, tanto pública como privada, se puede convertir en un potenciador del desarrollo económico de la Ciudad de México, al crear de manera conjunta 389 mil empleos directos.

Al inaugurar de manera virtual el Foro 2020 de planeación para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la jefa de Gobierno dijo que para generar una reactivación económica más rápida se impulsarán dos acciones: una, disminuir los trámites para agilizar los permisos de construcción de los nuevos desarrollos inmobiliarios.

La otra, que antes de autorizar algún desarrollo mayor se establezca un esquema de consulta vecinal en la que no se decida si se realiza o no la obra, sino ver que no haya los impactos locales que suelen generar.

Esto ha sido muy benéfico, ya tenemos muchos avances en muchos proyectos que han pasado por este proceso y ha ayudado mucho, inclusive a recuperar el ambiente de las colonias en vez de generar conflicto , aseguró.

En ese contexto, consideró que la pandemia de Covid-19 debe llevar a reflexionar sobre qué ciudad se quiere construir y cómo hacer de ella un espacio más sustentable, saludable, con menos desigualdades, vivible y humana.