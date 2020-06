E

l 22 de junio Ecuador se despertó en modo de ciencia ficción política. El ilegítimo contralor del Estado, dirigió un oficio a tres vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), informándoles que pueden ser destituidos por no haber eliminado del registro a cuatro organizaciones políticas entre las cuales está Fuerza Compromiso Social, partido al cual pertenece Rafael Correa y la militancia de la Revolución Ciudadana.

El gobierno de Moreno, cuya gestión es reprobada actualmente por más de 85 por ciento de ecuatorianos, ha hecho todo lo posible durante los tres años de su desgobierno para desaparecer de la escena a los dirigentes del movimiento político que encabeza Rafael Correa. Dos vías ha utilizado: la persecución judicial ( lawfare) y la proscripción de su partido político.

Lo primero: con el apoyo entusiasta de las empresas propietarias de los grandes medios de comunicación, el régimen de Moreno ha intentado desprestigiar y encarcelar a Rafael Correa y a los principales funcionarios de su gobierno, acusándolos de todo. Pero, tan evidente ha sido la persecución política que está detrás de las falsas acusaciones, que Interpol ha negado cada una de las solicitudes de difusión roja que el gobierno ha intentado contra el ex presidente Correa, su ex canciller, Ricardo Patiño, la asambleísta Sofía Espín, el ex superintendente de Comunicaciones, Carlos Ochoa y muchos otros ex funcionarios.

A pesar de no haber presentado ni una prueba en su contra, el legítimo vicepresidente de los ecuatorianos, Jorge Glas, está privado de su libertad desde hace dos años y siete meses, sólo por la confabulación urdida entre el gobierno y la función judicial. Esta es una cruel injusticia que pesa sobre la frágil democracia ecuatoriana.

En octubre pasado, en medio de las grandes movilizaciones ciudadanas contra el alza en los combustibles, y con acusaciones falsas, fueron encarcelados la prefecta (gobernadora) en funciones de Pichincha, Paola Pabón, la ex alcaldesa Alexandra Arce y el secretario del movimiento político Virgilio Hernández, quienes tuvieron que ser liberados a las pocas semanas porque el gobierno no han podido demostrar ninguna de sus acusaciones.

En esos mismos días, pretendieron apresar a la ex presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira (cuyo domicilio fue allanado), ex asambleístas y representantes de otros organismos del Estado, quienes, se vieron obligados a refugiarse en la embajada de México, país que finalmente les otorgó asilo.