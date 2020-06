¿C

ómo podemos conseguir que Donald Trump siga hablando de inmigración? , le preguntó en 2016 Sam Number a Roger Stone, ambos asesores de la campaña republicana de ese año. Vamos a hacer que converse de que va a construir un muro , decidieron.

El magnate hizo suyo el mensaje, y éste se convirtió en el cable que lo conectó con sus votantes. En auditorios de todo el país, Trump era recibido al grito de ¡Construye el muro! . “Si la cosa se pone un poco aburrida, si la gente empieza a pensar en irse, sencillamente le digo al público: ‘¡Vamos a construir el muro!’, y se vuelven locos”, llegó a reconocer el entonces candidato en un encuentro con el consejo editorial de The New York Times hace exactamente cuatro años.

Instalado en la Casa Blanca, hizo del muro una causa nacional y un tema electoral recurrente. El martes paró en el término de San Luis, Arizona, para visitar el muro en la frontera con México y festejó la construcción de 200 millas (322 kilómetros) desde que entró en la Casa Blanca, una barrera de postes de acero tres veces más larga que el Muro de Berlín.

La gran paradoja de esta alambrada es que instaura el aislamiento de Estados Unidos en una dimensión tanto material como conceptual y sicológica. Nos revela el desquiciamiento de una sociedad aprensiva que ha terminado levantando un cerco de espino contra sí misma. El mal manejo de la crisis epidemiológica en un país que cuenta con 5 por ciento de la población mundial, pero 26 por ciento de los enfermos y 25.8 por ciento de los muertos por el Covid-19, ha levantado un muro más alto y de mayor blindaje que el de la frontera con México. El colmo es que el presidente estadunidense anunció que no harán más pruebas de coronavirus para impedir que suban las estadísticas, un argumento tan pueril como el del obeso que declara que no volverá a pesarse para no estar gordo. Solo que en este caso se trata de un acto criminal.

The New York Times reveló ayer que la Unión Europea ha preparado un borrador migratorio en el que lista a los que pueden visitar el bloque a partir del pròximo primero de julio, en dependencia de cómo los países de origen están lidiando con los casos del nuevo coronavirus. Los estadunidenses, hasta ahora, están excluidos.