El plantón funcionó

Luego de hacerse oficial la renuncia de Gómez, grupos de familiares celebraron afuera de la dependencia donde exigieron que se escuche su voz y sus propuestas para la designación del próximo director del organismo.

Al grito de ¡Sí se pudo! y con tambores, integrantes de diversos colectivos que se encuentran en plantón desde hace casi tres semanas frente a Palacio Nacional saludaron la dimisión de Gómez y anunciaron que no van a levantar su campamento hasta que López Obrador informe oficialmente los acuerdos con las víctimas en su conferencia matutina.

Karla Guerrero –quien busca a su esposo Herón Miranda, desaparecido desde marzo de 2014 en Veracruz–, consideró que el plantón que realizan los familiares aceleró la salida de Gómez, con quien el trato siempre fue tenso y descortés, por lo que ahora los familiares deben ponerse de acuerdo para ver a quién proponen como nuevo titular de la CEAV.

“Fueron seis meses de revictimización constante, de malos tratos, de humillaciones, de burlas que ya no podíamos seguir soportando… El segundo día que nos plantamos ella acudió, pero no le fue nada bien porque obviamente no tenía argumentos para estar en el cargo, independientemente de eso se le dijo que ya no la queríamos.”