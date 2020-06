No obstante, subrayó que los cambios aún se mantienen en el papel y no se han traducido en una verdadera democracia sindical. El asunto es que esa reforma laboral no está avanzando: realmente no hay legitimación de contratos, los trabajadores no están siendo llamados a consultas y votaciones, no se ha cumplido del todo con modificaciones estatutarias y aún no hay elecciones democráticas , indicó.

En medio de las ventajas en el marco laboral, uno de los puntos que no fueron tocados en el tratado fue la vía para que los sueldos de los mexicanos se acerquen a los de los países vecinos del norte; sólo se partió de la premisa de que sindicatos más fuertes tienen mayores elementos para negociar sus revisiones.