López Obrador reivindicó la necesidad de actuar con disciplina y destacó que la Secretaría de Hacienda no entra a eso. Nosotros no estamos pidiendo créditos; se va a resolver el problema de la crisis económica con otras medidas, como mayor austeridad republicana, mayor ahorro en el gasto; mayor eficacia en la colocación de fondos y apoyo a la economía popular para incrementar el consumo .

Expresó su inconformidad con la decisión del Banco de México de subastar 11 mil millones de dólares para dotar liquidez al mercado. Aunque ratificó su respeto a la autonomía del organismo, sugirió que se cuiden las reservas, que no se quiera usar recursos de la nación para apoyar a corporaciones económicas o financieras. No estamos de acuerdo con eso. Nos importa mucho que el Banco de México actúe con prudencia .

Refirió que para el primer trimestre se auguraba una contracción económica del país que alcanzaría 5 por ciento, y no sucedió así . Sin embargo, reconoció que el trimestre más difícil será abril-junio. “¿Cómo voy a estar pesimista? Imagínense, un presidente pesimista; eso solamente pasa a quienes les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden; están enojados. Pero nosotros debemos cantar ‘gracias a la vida, que nos ha dado tanto’; tenemos que ver con optimismo el futuro y salir adelante”.

Ratificó su pronóstico de que la economía nacional tendrá un comportamiento de V , una caída y repunte, contra quienes auguran que será en L mayúscula, por lo que caerá y así permanecerá. La entrada en vigor del nuevo tratado comercial de América del Norte contribuirá mucho a la recuperación en México, afirmó.

Por eso están sorprendidos y todavía algunos preguntan, ¿dónde está el plan de reactivación económica? Si antes se trataba de no cobrarles impuestos mediante una tregua que después se mantenía por siempre. Ahora ya no es así, se va a proteger la hacienda pública. Si hubiéramos hecho eso se nos cae la recaudación y, ¿cómo garantizamos que haya camas en los hospitales?