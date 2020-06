Aunque es muy difícil estar de acuerdo con la idea de que el resguardo, la seguridad de los habitantes del país quede en manos de militares, no obstante que esto sea el resultado de la profunda crisis que provocó el panismo en esa guerra contra el narco que ahora parece revelarse como una farsa, donde sólo importaban los intereses monetarios de los funcionarios del régimen panista, es necesario decir que todo indica que esta vez el actuar de los militares no será por el capricho o los beneficios económicos que produzca la movilización, sino porque no dejaron puerta de escape.

También es hermana del director general de Aeroméxico, Andrés Conesa, relación que no tendría nada de particular si no fuera porque es el gran amigo, y compañero de trabajo, de Javier Arrigunaga Gómez del Campo, presidente del consejo de administración de la aerolínea, primo carnal de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala, y como ya se sabe, el firmante de los famosos pagarés del Fobaproa . Es decir, azul por donde se mire.

No, su presencia en la controversia a la que aludimos al principio no es ilegal, pero exhibe una postura política que enrarece el conflicto legal, es decir, parece que no se trata de evitar un acto que pudiera no estar apegado a derecho, sino de hacer que el gobierno zozobre; parece que no se pretende lograr justicia ni combatir la ilegalidad, sino buscar el fracaso de la idea que representa Andrés Manuel López Obrador, aunque en ello vaya la suerte de millones de mexicanos asfixiados por la corrupción y el saqueo que propició en buena medida el gobernar panista. Esa parece la intención. Entonces, sería prudente que los azules le bajaran dos rayitas al color, cosa que ya deberá estar en la conciencia de los juzgadores de la Suprema Corte.

Por cierto, ¿qué no existe un aparato jurídico dentro de la Cámara de Diputados que pudiera representar los intereses de la institución?

De pasadita

La aclaración resulta más que pertinente por aquello de que hay a quienes se les cargan todos los pecados, por ejemplo de la iniciativa privada. Uno de esos casos es el de Gilberto Lozano, un tipo enloquecido que vive para difamar no sólo al Presidente de la República, sino también trata de hacer creer que quien mueve los hilos de sus movimientos es José Antonio Fernández, presidente en México de Femsa, con quien no tiene ninguna relación desde hace cuando menos 20 años. Para no ir muy lejos, Roberto Campa, director de asuntos corporativos de esa empresa, lo califica de imbécil . ¿Algo más?

