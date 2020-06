¿C

uántos habitantes del planeta podrían pagar un precio así? El Instituto de Revisión Económica y Clínica de Estados Unidos subió el precio recomendado para el medicamento Remdesivir desarrollado por el laboratorio Gilead Sciences. Sugiere que el antiviral podría venderse hasta en 100 mil pesos (en torno a 5 mil dólares) con base en los beneficios demostrados en pacientes con Covid-19.

El grupo con sede en Boston había recomendado antes un precio un poco menor: 4 mil 500 dólares por un tratamiento de 10 días. Gilead aún no ha anunciado el precio en el mercado estadunidense para su terapia, que recibió una aprobación fast track de los reguladores para su uso de emergencia en pacientes con síntomas graves. Este es sólo uno, existen otros tratamientos en periodo de prueba en Estados Unidos, China y Europa. México ha abogado en foros internacionales –en particular en el G20– por una distribución universal de la vacuna, a precio razonable y que no se convierta en un producto monopolizable.

AMLO va a Washington

La firma del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá justifica sobradamente la visita que hará Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Hay críticas al viaje, como también las ha habido porque no es viajero frecuente, como sus antecesores. Dicen que su visita no es oportuna porque hay campaña presidencial y favorecerá a Trump. Pónganse de acuerdo. Ahora resulta que no ha hecho mella en su imagen la campaña desatada en su contra en medios estadunidenses y hasta puede influir en las elecciones del país vecino. Por cierto, vale recordar todos los viajes que hicieron los secretarios de Hacienda y de Economía en el sexenio pasado, Luis Videgaray e Ildefonso Guajardo, acompañados por costosas comitivas, y no lograron la firma del acuerdo. Hasta la presea del Águila Azteca dieron al yerno Jared Kushner sin resultado. Sólo humillaciones de Trump recibió a cambio Peña Nieto. El viaje muchas veces anunciado de AMLO será después del 1º de julio. Esta fecha es memorable para la 4T y permanecerá en México.

El Tren Maya va

En los dos anteriores sexenios fueron sustraídos del presupuesto federal alrededor de 50 mil millones de pesos cada año cuyo destino ha sido el agujero sin fondo del Fobaproa. Aun así la deuda ha seguido creciendo y hoy se estima en un billón de pesos. Qué extraño que la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones patronales no hayan puesto el grito en el cielo por el evidente despilfarro. Tampoco hallaremos referencias en los sesudos estudios de los departamentos de análisis de los bancos. Sin embargo, exigen que sea detenida la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. ¿No les parece raro? Respecto al ferrocarril, Fonatur precisó que la orden de suspensión de una jueza federal no tiene el sentido de parar la obra.