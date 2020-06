Scotiabank y sus pesadillas telefónicas

D

esde enero del presente año me molestan con llamadas telefónicas a todas horas, primero desde Scotiabank, y luego desde el despacho Muñoz y Asociados (que sirve para cobrar a deudores de Scotiabank), me han agobiado para cobrar a Diego López Rivera. Por más que les he dicho que yo no soy cliente de Scotiabank, que no uso tarjeta de crédito, que Diego López no vive en el domicilio, que sólo sé que el señor es nieto de Diego Rivera y que su madre vivió aquí hace más de 17 años, el repiqueteo en mi teléfono no cesa.

Primero lo hacían a través de ejecutivos del banco, y luego desde el número 55-8595-6626 del despacho Muñoz y Asociados, aunque tienen otros, con una grabación que repite cada tanto que negociará en buenos términos el pago de la tarjeta.

Les he dicho de mil maneras que busquen a la persona adecuada; una de las personas que llamó me dijo que tenían muchas quejas por casos similares y que sólo podían pasar un reporte a Scotiabank. Todo reporte ha sido inútil.

Otras veces me mandaron a Atención a Clientes de Scotiabank para presentar mi queja al número 55-5728-1900. Jamás pude exponer mi caso porque me pedían mi número de cuenta, y como señalé, no soy su cliente y qué cuenta puedo dar de un banco al que nunca he entrado.

No hay manera de que dejen de llamar y ahora recibo hasta amenazas; dicen que procederán con todas sus consecuencias. Ignoro por qué Diego López Rivera dio un número que no era el suyo, ni por qué no quiere pagar o por qué el banco o el despacho Muñoz no lo han localizado en seis meses. ¿Qué clase de gente calificada tienen en Scotiabank? Me gustaría saber qué denuncia procede en asuntos como éste. No se puede actuar así, impunemente.

Marco Antonio Campos Álvarez

Lecciones de Carlos Monsiváis para todos

Hoy han recordado mucho a Carlos Monsiváis, pero seguro él estaría regocijante con las discusiones sin sentido en las redes sociales, con ofensas, rabietas delirantes; no han elevado la discusión pública, esa sólo se logrará cuando el gobierno entienda la ironía que genera la autocrítica para que rectifiquen y los opositores comprendan el sarcasmo de sus declaraciones y denuncias. Un décimo aniversario luctuoso que tiene lecciones para ambas partes.

Marcos Alan Jiménez Gómez

Restos de dinosaurios no generaron petróleo

Excelente pieza que requiere una sola corrección: contrario a creencia popular, los restos de los dinosaurios comprimidos no generan petróleo; son los restos de algas y otros microorganismos marinos muertos, sepultados y comprimidos, formando gigantescos necromantos en el fondo marino, los que producen petróleo. Su grado de pureza y calidad lo determinan otros factores, pero no es el caso para esta breve aclaración. ¡Un saludo a la comunidad de todas las hermosas y bellas geociencias!