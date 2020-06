Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Jueves 25 de junio de 2020, p. a16

Fue repentino. Una llamada y la oferta para pelear en una semana, durante la primera función de boxeo en la Ciudad de México tras el paro por la pandemia. Jéssica Nery Plata, campeona mundial interina en peso minimosca por la AMB, no lo pensó mucho. Después de tres meses de inactividad, las posibilidades de encontrar oportunidades se hacen más escasas.

No es la primera vez que me ofrecen una pelea de repente, por eso siempre estoy lista , asegura Jessica; esta vez no fue distinto y no dudé ni un segundo. Sólo tenía que someterme a una serie de controles sanitarios para poder pelear el 20 de junio .

La propuesta para Jéssica surgió después de que la peleadora programada, Silvia Torres, dio positivo de coronavirus en los controles sanitarios previos a la función en un foro de televisión. Todo salió de maravilla para Nery: venció por decisión unánime en ocho episodios a Edith Pantera Flores.