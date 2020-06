Daniel López Aguilar

Para Rodrigo Diez Gargari (Ciudad de México, 1978), los videojuegos pueden aportar grandes beneficios para los seres humanos en tiempos de confinamiento . Así lo explica el escritor en entrevista con La Jornada a propósito de su libro más reciente, Ficciones lúdicas: jugar no se acaba nunca, que reúne ocho ensayos breves con el propósito de compartir múltiples facetas de ese maravilloso mundo electrónico .

¿Qué hace únicos a los videojuegos? ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por sus tramas y abrimos la puerta a la ficción? ¿Es posible socializar dentro de ellos? ¿Nos permiten vivir otras experiencias? Ésas y otras reflexiones son abordadas en el texto publicado por la editorial independiente Dharma Books + Publishing.

Los videojuegos son tan singulares porque poseen tres características: la atracción casi universal de los acertijos, el anhelo de reconocimiento de quienes compiten en línea contra adversarios regados por todo el planeta y la narración de contenidos , considera Diez Gargari.

Durante la contingencia sanitaria , añade, las personas pueden dedicar tiempo a los videojuegos debido a que éstos nos ayudan a desarrollar habilidades mentales como la concentración, la coordinación y la capacidad de enfrentar y resolver más rápido algunos problemas. No necesariamente te vuelven más listo, pero la razón principal por la que debemos jugar es para divertirnos.

Ficciones lúdicas… reúne los ensayos Advent y Zork: ¿cómo se empezaron a contar historias? , Realidades parentéticas: una entrada a mundos desconocidos , Vagando por dominios virtuales , Amistades imaginarias , Vicios miméticos , Virtudes miméticas , El futuro de los videojuegos y Ficciones lúdicas .

En 1988 Diez Gargari tuvo su primera consola de Nintendo junto con el juego The Legend of Zelda. Desde entonces, el autor no ha dejado de visitar las llanuras de Hyrule, mundo ficticio de ambientación medieval donde tiene lugar esa serie de acciones.

“Como yo, miles de personas se entrometen en estos escenarios virtuales y terminan profundamente inmersos en obras literarias como El señor de los anillos, del filólogo y escritor británico J. R. R. Tolkien; The Warriors, de Sol Yurick (Estados Unidos); La divina comedia, de Dante Alighieri (Italia), y La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne (Francia).