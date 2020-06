A

yer que tembló en México me estuve acordando de mi padre, Cinna, que fue un sismólogo muy distinguido, y pensé en las asociaciones que tengo con los temblores, que me acompañaron tanto a lo largo de mi vida, y que, en su mayoría (no todas, tuve una experiencia aterradora en el terremoto de Caracas de 1967), son buenas. Creo que eso sólo le puede pasar al hijo de un sismólogo.

Una de las historias divertidas de mi padre era sobre uno de sus profesores en Caltech, Charles Richter, el creador, junto con Beno Gutenberg, de la famosa Escala de Richter . Contaba mi papá que cuando temblaba, Richter iba a revisar los sismogramas que había en el laboratorio, se frotaba las manos y exclamaba: business is good! , o sea: ¡va bien el negocio! La anécdota abría la mirada a lo que se podría llamar una especie de schadenfreude institucionalizado. El concepto alemán de scha­denfreude, que es en realidad tan útil, se refiere al feo sentimiento de alegrarse por la desgracia ajena. Es una emoción ligada a la envidia y al rencor, y que bien merecería tener una palabra correspondiente en español. Lo interesante de lo de Richter, decía, es que su entusiasmo no provenía del rencor o la envidia hacia quienes sufrían de los temblores que estaba midiendo, sino del reconocimiento de que el hombre se dedicaba a entenderlos, y que para eso necesitaba datos. Richter necesitaba temblores, como los pescadores necesitan que haya pesca, y cuando por fin aparecían no podía esconder su regocijo: ¡El negocio va bien!

Todo esto es para confesar que mis asociaciones con los terremotos no son tan negativas como las de los demás, porque para mí estaban asociados a otra cosa: eran a lo que se dedicaba mi papá, y por eso también habían sido responsables a varias aventuras familiares, porque a veces mi papá conseguía empalmar alguno de sus estudios de campo con una vacación familiar. Y otras veces nos contrataba a mí y a mis hermanos para cargar su equipo de campo.

Así fue que conocí las minas de arena, unas grutas enormes, que hay abajo de algunas colonias que están en el poniente de la Ciudad de México, por ahí de Plateros u Olivar de los Padres. Formaban (no sé si todavía existan) todo un sistema de enormes cavernas, separadas una de la otra por columnas de la piedra que habían dejado los mineros para sostener el techo, o sea la capa de tierra que hay entre las cuevas y la superficie. Y se prestaban mucho para imaginar una novela de aventuras, estilo Capitanes de arena, de Jorge Amado, quizá, aunque sin los toques bellos y sensuales propios de las playas de Bahía, o quizá mejor tipo Los bandidos de Río Frío. Seguro que había alguna gente que vivía allí, o que había vivido. O se escondían allí los niños que vivían en esas barrancas. Y mientras, metros arriba de aquella entrada al centro de la Tierra, había docenas de edificios multifamiliares, completamente quitados de la pena: dos mundos paralelos, que sólo podrían tocarse por un fuerte temblor.