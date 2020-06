L

es tomó años situarse en la que aparecía como cúspide de una pirámide de prestigios, influencia, riquezas y poder. Los escalones que conducen a esa punta, a veces entrevista y muchas otras sólo ensoñadas, no eran fáciles de pisar. Resbalosas grietas y pequeños espacios las definían. Aún así, una cuasi muchedumbre iniciaba el viaje, con la mente fija y el entusiasmo subsumido en la piel para llegar a la cumbre. A medida que se avanzaba, a pleno día o en la penumbra vespertina, se podían advertir los resbalones padecidos por ciertos adelantados que no pudieron continuar la aventura. Éstos y otros rezagados por falta de equilibrio o furia fueron quedando a la vera de la inicialmente congestionada ruta, sin más esperanza que un efímero rescate o un golpe de suerte que todo lo cambiara y les permitiera emprender la ascensión de nueva cuenta, aunque sin los mismos bríos de inicio. El camino fue por demás arduo, dilatado, con altibajos y sobresaltos continuos. Pero, bien valía el empeño si, al final, se podía contemplar, desde esa atalaya, el abigarrado panorama de abajo.

Allá, en la cima ansiada, todo parecía en calma. Se había llegado por medios distintos, pero de cualquier forma apreciados por su efectividad. Unos lo hicieron acumulando riquezas que les permitieran sentirse por encima de los muchos que no la tienen, pero la añoran. Otros impersonando a distintos agrupamientos que requieren de guías, conductores o representantes. No pocos más que optaron por la representación que otorgan las urnas. Poco importaba, en esos tiempos incipientes, la legitimidad derivada del voto. Con respingos, dudas y reclamos, fueron estos últimos los reconocidos como caras de un conjunto minoritario, pero solvente. Otros, unos cuantos, pero que ocuparon sitiales preferentes, les permitió arrellanarse en posiciones de respeto por la solidez intelectual de sus planteamientos, por la visión escrutadora mostrada en numerosas ocasiones de turbulencias e incomprensiones. Actores útiles cuando la angustia apretó los aparejos de miles. Y, no sin el valor suficiente, llegaron también los que se ganan un lugar ambicionado, por los méritos de sus trabajos académicos, estrellatos populares o influencia mediática. Tampoco faltan, claro, en esta selección de notables, los que pueden adueñarse del mérito ajeno o por la simulación de sus logros.