Vera es todo un personaje, no pasa desapercibido, dentro y ni fuera de la Iglesia. Es hijo del movimiento estudiantil de 1968, donde fue activista. Es sucesor de una doble revolución que se opera simbólicamente en los años 60; la rebeldía social universitaria del 68 y el aggiornamento eclesial que se aplica en el concilio. Gracias a la intervención de Juan XXIII, El Papa Bueno. Vera, por tanto, es también heredero y depositario de la teología de la liberación, debilitada hasta la aparición de Francisco. Felizmente no se quedó en la nostalgia latinoamericana y desde Chiapas incursionó en la teología india. En Saltillo impulsó pastorales que reivindicaron los derechos de las minorías: mujeres, mineros, homosexuales, migrantes, personas en condición de calle, entre otros. La capacidad de indignación social de Vera ante los atropellos del poder es directamente proporcional al reclamo de la sociedad para alcanzar mayor equidad y justicia. Su actitud como religioso defensor de los derechos se asienta en el sentir de un gran número de mexicanos que ven en el dominico una actitud valiente, cívica y espiritual.

Su nombre cobra luz propia cuando se deslinda de la política del entonces nuncio Girolamo Prigione y de la Secretaría de Estado de Angelo Sodano del Vaticano en la década de 1990. Éstos pretendían desmantelar la labor pastoral de Samuel Ruiz en Chiapas. Digámoslo de manera cruda, Vera fue incardinado a la diócesis de San Cristóbal de las Casas, como obispo auxiliar con derecho a sucesión en 1995, para desmantelar y demoler la obra pastoral de más de tres décadas construida por el Tatic Samuel Ruiz. El mandato era destruir el liderazgo de don Samuel entre los movimientos sociales indígenas en la zona de conflicto. Don Raúl transgrede dicha estrategia y se vuelca al lado de Samuel Ruiz. Lejos de arruinar las opciones pastorales de la diócesis se suma a ellas. Para sorpresa de muchos, se sube con radicalidad a la causa indígena en congruencia con su conciencia y con el evangelio. Ello se ganó el respeto de muchos, pero la denostación del llamado Club de Roma, o cártel de Roma, grupo de presión de poder eclesial paralelo integrado por prelados conservadores como Norberto Rivera, Marcial Maciel, Onésimo Cepeda, Juan Sandoval Íñiguez y Prigione. Fue una decisión valiente que lo alejó del oropel del poder eclesiástico y un acto de nobleza ante los pobres, los desheredados e indígenas que no lo olvidarán. Vera es el pastor de los derechos humanos, lo confirma en su traslado a Saltillo, el obispo que predica la denuncia como parte de su misión, tierra fértil de controversias y escándalos.

El libro citado muestra que Vera no es un accidente que nace en Chiapas por un rayo de conversión o de un golpe divino de profetismo. Muchos románticos de la fe y de los mitos lo quieren ver así. En Vera no se opera un milagro de conversión, sino un largo proceso de maduración en que inciden no sólo las circunstancias personales, sino la mística de la orden de los predicadores, los dominicos, como se les conoce comúnmente. En él rejuvenece la herencia de fray Bartolomé de las Casas, fray Antonio de Montesinos y fray Francisco de Vitoria, entre tantos misioneros. También las semillas de lucha de este activista religioso son palpables aun antes de haber optado por el sacerdocio. Es momento de reconocimientos, pero no de homenajes porque tiene aún mucho trecho que recorrer. ¡Larga vida, don Raúl!