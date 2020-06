Señaló que el fondo del asunto debe ser resuelto por la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y explicó que no dictó las medidas cautelares en su vertiente de tutela preventiva, solicitadas por PAN y PRD, por tratarse de hechos futuros de realización incierta.

Dada la cercanía del inicio del proceso electoral federal –en septiembre–, pidió al jefe del Ejecutivo federal y a funcionarios de todos los niveles de gobierno ajustar en todo momento sus actos y conductas a los parámetros constitucionales.

Les destacó la prohibición de utilizar o aprovechar los canales oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales, y que tienen la obligación de conducirse con imparcialidad y neutralidad, a fin de no afectar la equidad en la contienda. Además, tienen el deber reforzado de cuidar no difundir o presentar información que no cuente con respaldo respecto de su origen o autenticidad.

El consejero Ciro Murayama consideró pertinente la advertencia de que el INE actuará si se vuelve a usar la mañanera para hacer señalamientos de índole comicial, o para desprestigiar a algunos actores políticos y beneficiar a otros.

Advirtió que el instituto va a garantizar que todas las etapas del proceso se apeguen a la Constitución, lo que quiere decir: gobernantes fuera manos de las elecciones .

Insistió en que los servidores públicos deben ser ajenos al proceso electoral y que los protagonistas son los candidatos, partidos, coaliciones y la ciudadanía.