Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de junio de 2020, p. 9

Ante la inconformidad del Instituto Nacional Electoral (INE) por su advertencia de que se convertirá en guardián de los comicios, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, en efecto, son los que tienen esa encomienda, legalmente al INE le corresponde .

No obstante, insistió: si me entero que están comprando votos, utilizando dinero del presupuesto para favorecer a un partido, a un candidato, como cualquier ciudadano estoy obligado a denunciarlo, ¿o no puedo?