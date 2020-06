Afp, Europa Press y The Independent

Gutersloh, Alemania. La Unión Europea podría impedir el ingreso de pobladores de Estados Unidos, Brasil y Rusia, porque estas naciones no han logrado controlar la pandemia, señaló el diario The New York Times.

Alemania, vista internacionalmente como un ejemplo de gestión de la pandemia de coronavirus, anunció ayer que volvió a confinar dos comunidades, donde viven más de 600 mil personas, debido a la aparición de un importante foco vinculado al mayor rastro de Europa.

Unos 360 mil residentes de Gütersloh, y unos 280 mil de Warendorf verán de nuevo cómo sus desplazamientos y actividades son estrictamente limitados durante una semana, para intentar contener la propagación del virus, que afecta a más de mil 550 personas.

El gobernador de Renania del Norte-Westfalia, Armin Laschet, informó que los cines, los gimnasios y los bares estarán cerrados, aunque los restaurantes pueden seguir atendiendo con restricciones. Esta es una medida limitada de precaución, la cual levantaremos lo antes posible, cuando tengamos certeza sobre la seguridad de la infección , señaló.

Las cadenas de televisión divulgaron imágenes de personas presentadas como empleados del matadero, esperando detrás de barreras de metal a la entrada de las residencias a que los policías, que portaban guantes y máscaras, les suministraran víveres y bebidas.

En Australia, el estado de Victoria reportó 17 nuevos casos, lo que llevó al cierre de dos escuelas en Melbourne. El ministro de la región, Daniel Andrews, dijo que entre esos contagios habría una transmisión comunitaria significativa.