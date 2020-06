Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de junio de 2020, p. 2

Aunque en México estamos en un periodo de estabilización de la pandemia de Covid-19, aún existe un nivel importante de riesgo , aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Advirtió que la parte activa de la pandemia está en las 23 mil personas que han tenido el coronavirus en los pasados 14 días.

Es muy claro que a pesar de los pesares se pudo domar la pandemia , reiteró por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina, y ayer rechazó que su gobierno no considere las estadísticas de casos de coronavirus en comunidades indígenas, que junto con los más humildes son su prioridad.

Nosotros no somos corruptos, no somos deshonestos, no ocultamos información, no somos iguales a los conservadores de los gobiernos anteriores , dijo al resaltar su lucha por la justicia y en favor del humanismo .

En Palacio Nacional, López-Gatell insistió en que la disminución de casos de coronavirus se observa a partir del aumento en la disponibilidad de camas –56 por ciento a nivel nacional–, y a que el número promedio de defunciones en el último mes se ha estabilizado en cerca de 450 diarias.