Nemesio Rodríguez, investigador de la sede Oaxaca del programa, quien participa en la realización de un mapa de los pueblos indígenas y negros de América Latina impactados por Covid-19, comentó que según información generada por organizaciones y movimientos de esas comunidades, a finales de mayo eran 148 grupos de 10 países los afectados por el nuevo coronavirus, pero en los siguientes 15 días se sumaron otros 66, dando un total de 214 para el conjunto de naciones de América Latina.

Además, en 47 de esos grupos se sigue reportando la propagación del virus.

Decidimos hacer un mapa de cómo se iba dando esta expansión y darle un tratamiento diferente al de los ministerios de Salud de América Latina, porque uno de los faltantes es precisamente esta variación étnica , dijo el especialista.