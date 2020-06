En la mañanera de ayer la titular del SAT, Raquel Buenrostro, lo resumió así: “El caso que presentamos (sólo el primer paquete) es un fraude de 43 factureras, relacionadas no sólo con empresas fachada que venden facturas de operaciones simuladas, sino con la participación de 8 mil 202 personas, entre físicas y morales. El monto de las facturas (falsas) ascendió a 93 mil millones de pesos; si hubieran pagado IVA e impuesto sobre la renta (ISR)”, el erario habría captado 11 mil 396 millones de pesos por el primer concepto y 24 mil 500 millones por el segundo.

La jefa del SAT detalló que “normalmente la empresa facturera nunca paga contribuciones, es difícil de localizar, no tiene empleados y generalmente no se localiza. Cuando nosotros queremos ir a fiscalizarla, pues llegamos a donde hay un terreno baldío o simplemente la dirección no existe. Y el que compra la factura lo que hace es que paga una comisión”. Cuando comenzó a revisar este negocio ilícito quedó claro que viene proliferando de 2010 en adelante y crece exponencialmente. “Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo e industrias manufactureras; pero a medida que pasa el tiempo nos hemos dado cuenta –estos son datos de 2019, a finales de ese año– que la tendencia es que se va al área de servicios”.

¿Por qué esta última área? Bueno, porque los servicios son más difíciles de comprobar; o sea, es más difícil saber después de 10 años si un edificio se pintó cuatro o cinco veces o si se dio mantenimiento a un coche cinco o 10 veces, o la papelería, lo que le llaman los consumibles. Es difícil también después de 10 años saber si se gastaron un millón, dos o tres. Entonces, a este tipo de conceptos se van orientando todas estas empresas .

El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, detalló que “las factureras proliferaron, porque antes se hacían investigaciones superficiales, pero ahora existe la determinación de evitar la evasión fiscal con el respaldo presidencial”. El negocio, pues, se acabó.

Las rebanadas del pastel

El enroque del presidente López Obrador fortalece a la Secretaría de Gobernación, pero habrá que ver si produce el mismo efecto en el Banco del Bienestar.

