En el caso de los créditos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dirigidos a empresas formales, éstas debían comprobar que no habían despedido a nadie en los primeros tres meses del año, pero de acuerdo con el especialista a esas alturas las microempresas ya se habían visto obligadas a hacer recortes de personal.

Unos días después el funcionario informó que alrededor de 900 mil personas intentaron obtener el crédito solidario. Sin embargo, explicó, en algunos casos no eran patrones registrados ante el IMSS o no cumplieron el criterio de no haber dado de baja a sus empleados durante el primer trimestre del año.

Tras no alcanzar el objetivo de un millón de créditos, el IMSS abrió una nueva modalidad para empleadas del hogar y trabajadores independientes. De un universo de 45 mil posibles beneficiarios, el programa se quedó en 15 mil.

En un principio, de los 50 mil millones de pesos del gobierno disponibles a través del programa de créditos solidarios, la mitad sería para informales y la otra para formales. Sin embargo, 25 mil millones serán entregados a personas de la economía informal, mientras que a la formal sólo van 5 mil millones de pesos.

De acuerdo con esas cifras, de los 25 mil millones de pesos que serían para compañías formales, aún sobran 20 mil millones, los cuales el gobierno está estudiando cómo colocar. Una opción que ya se ha dado a conocer es que será entre taxistas inscritos en el padrón del Censo del Bienestar, en el cual la mayoría son informales.