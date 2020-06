Mónica Mateos-Vega y Merry Macmasters

Periódico La Jornada

Miércoles 24 de junio de 2020, p. 4

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, que siga revisando con los titulares de las secretarías de Cultura federal (SC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los apoyos que serán necesarios para no interrumpir la marcha institucional, así como los esfuerzos posibles de ahorro y contención de gasto en este difícil año 2020 .

Así lo informó ayer el funcionario por YouTube, en su cuarto comunicado desde que se inició la emergencia sanitaria debido a la pandemia de Covid-19.

Prieto aseguró que el Presidente, con quien el 17 de junio participó en Cholula en un acto de seguimiento a los programas de reconstrucción en Puebla, envió un saludo a la comunidad del INAH, “y me pidió que les expresara que en esta emergencia había que pensar sobre todo en asegurar la salud y los mínimos de bienestar para todos los mexicanos, que son el centro de cualquier política cultural.

Mensaje de respaldo

La conversación se tradujo en un mensaje de tranquilidad y respaldo a una institución que el Presidente conoce y aprecia , consideró el director del instituto.

Respecto a las cartas que los recientes días dirigieron a López Obrador varios miles de colegas del INAH y de la comunidad académica, científica y cultural de México y de otros países , Prieto dijo que reconoce y valora todas las expresiones que han manifestado su preocupación por el instituto y su futuro presupuestal: Ello habla del enorme prestigio que tiene nuestro instituto dentro y fuera del país .

Afirmó que, en acuerdo con la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto, se han definido los límites de los esfuerzos de ahorro , los cuales son: “no despedir a nadie, incluyendo a los compañeros contratados por servicios técnicos o profesionales integrados en el capítulo 3000; no afectar remuneraciones ni prestaciones de los trabajadores, y no afectar la continuidad de la operación sustantiva del instituto en cuanto a tareas imprescindibles, impostergables e ineludibles, vinculadas a la conservación, investigación, difusión y docencia, y en particular a nuestras obligaciones establecidas en la ley.