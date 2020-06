L

os cinco o seis intelectuales coordinados por Loret de Mola en el canal Latinus de Youtube, tal vez representen a un sector variopinto, abigarrado y disperso de la sociedad mexicana. A los coordinados les sigue resultando intragable la derrota electoral de 2018. Decían admitir el fallo de la democracia, pero la hallaron inadmisible tratándose de un gobierno que no entiende la realidad .

Tan disperso está ese heterogéneo sector, que se pregunta cómo congregarlo para derrotar a Andrés Manuel López Obrador el año entrante. Que si con un programa alternativo, que no, que acaso por la vía de decir no, no, no, a todo cuanto represente al líder de la 4T; que si por la vía de inducir a los partidos opositores a hacerse de candidatos únicos y olvidarse de AMLO; que si mejor hacer el juego doble de ganar con sus candidaturas estatales y por esa vía ganar el Congreso porque habrá suficientes distritos electorales en juego; que si con Alfaro o con Corral; que si hay que contratar a expertos nacionales y extranjeros especialistas en campañas electorales (con su juego cínico a la gringa, trumpiano, de fake news) y engatusar así al electorado, quizá al de clase media empobrecida ; o acaso sea mejor contar también con un plan alternativo con medidas y programas que se ocupen de la realidad porque AMLO sólo comete barbaridades.

Sin duda lo más llamativo es su creencia ciega en una realidad efectiva –ajena a sus intereses–, que dan por obvia, y que resulta brutalmente contradicha por el presidente López Obrador. Es una creencia claramente neoliberal, propia de su fidelidad al discurso único de ese credo, aunque sólo un no intelectual, pero del mismo bando, Leo Zuckerman, lo admite sin ambages.

Resulta evidente: los mueven sus intereses menguados y los intereses no mermados de los grupos empresariales y de altos ingresos. Como los partidos de oposición, viven en una apnea política audible, sofocante, que les tritura la garganta. Se les ve paralizados, sin saber cuál puerta es la de escape. Lo visible en esos intelectuales son palos de ciego, algunos de los cuales se los propinan entre ellos mismos, y una áspera sequía de ideas.