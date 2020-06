A

l contrario de las aspiraciones ambientalistas que incentivaron el voto de miles de mexicanos en favor de un cambio verdadero, el gobierno de México no ha logrado cumplir hasta ahora su promesa de hacer justicia ambiental y promover políticas públicas eficientes para garantizar el constitucional derecho humano a un ambiente sano. En otras palabras, el objetivo social de alcanzar un régimen político comprometido sin ambages con la justicia ambiental continúa sin visos de realización. Con ello me refiero no sólo a los megaproyectos que impulsa el actual titular del Poder Ejecutivo, sino también a su falta de voluntad política para investigar los numerosos crímenes ambientales cometidos en el denominado periodo neoliberal , los cuales profundizaron la degradación de diversos ecosistemas regionales y ejercieron múltiples formas de violencia contra poblaciones vulnerables.

El caso más reciente lo encontramos en la resistencia no violenta que comunidades del municipio de General Cepeda, Coahuila, han desarrollado desde hace años para detener la imposición de un confinamiento de residuos tóxicos y peligrosos en el corazón del ejido Noria de la Sabina. Organizados en torno a los campesinos de dicho ejido, los pobladores de diversas comunidades rurales y urbanas de la región debieron enfrentar, desde mayo de 2014, las mentiras de la empresa Sociedad Ecológica Mexicana del Norte (Semnsa) y de sus redes políticas en los tres niveles de gobierno. En aquella fecha, ejidatarios y habitantes de General Cepeda pudieron acceder a la información de la manifestación de impacto ambiental (MIA) que Semnsa presentó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sólo para enterarse de que el proyecto de supuesto desarrollo económico que les habían anunciado (una maquiladora) era en realidad un megaproyecto de basurero tóxico adornado con el nombre de Centro Integral para el Manejo y Aprovechamiento de Residuos Industriales (Cimari).

Sin haber informado y consultado a los campesinos de los ejidos aledaños, Semnsa solicitó permiso ambiental para construir nueve celdas de 300 metros de largo por 100 de ancho y 10 metros de profundidad en un espacio de 270 mil metros cuadrados, para recibir un promedio de 40 mil 253 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos provenientes de diversas zonas industriales del país. Al final de su vida útil, calculada en 99 años, el Cimari habrá trasladado al ejido Noria de la Sabina y su región un total de 4 millones de toneladas de aquellos residuos. El 18 de julio de 2014, sin mayor averiguación, la Semarnat, a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, extendió un irregular permiso a Semnsa, avalando con ello el ecocidio. Ante esta amenaza que impactaría a los campesinos de Noria de la Sabina, así como a 10 comunidades de los municipios de General Cepeda y Ramos Arizpe, la sociedad civil organizada emprendió la defensa jurídica de su territorio con el apoyo de la diócesis de Saltillo y de notables abogados ambientalistas, logrando en febrero de 2017 una sentencia favorable que declaró deficiente el permiso y, por ende, su nulidad, ordenando a Semarnat reponer el procedimiento.