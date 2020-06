Además, el virus del Covid-19 puede permanecer en las superficies plásticas por periodos de entre dos y seis días, por lo que usar contenedores, utensilios y cubiertos desechables de este material para alimentos y bebidas no garantiza higiene y tampoco evita infecciones, advirtió Ornela Garelli Ríos, especialista en Consumo Responsable y Cambio Climático de Greenpeace México.

Greenpeace advirtió que los fabricantes de plástico utilizan el argumento de que este material es ideal para evitar contagios de Covid-19, con el fin de revertir las prohibiciones locales de su uso. Indicó que expertos han señalado que no existe evidencia científica para sostener que los plásticos de un solo uso garanticen higiene, como sostiene la industria.