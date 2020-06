El grupo parlamentario de Morena confirmó este lunes en su sesión plenaria que no cuenta con los dictámenes para reformar la Ley de Presupuesto que permita al Presidente reorientar hasta 10 por ciento del gasto público ni para avalar la iniciativa del coordinador, Mario Delgado, que busca extinguir los fideicomisos.

González Robledo afirmó que ya tenía un dictamen para ampliar la atribución presidencial con el fin de reorientar el presupuesto; sin embargo, los diputados de Morena le hicieron ver que ello no es posible, porque no se ha reunido la junta directiva de la comisión para analizar al menos un proyecto de dictamen y, según el proceso legislativo, sólo existe dictamen cuando éste se vota de manera presencial, lo cual no ha ocurrido.

Los diputados, explicaron asistentes a la reunión virtual, señalaron que sólo existe un documento de trabajo que presentó el vicecoordinador Pablo Gómez. En ese punto, Erasmo González señaló que se presentará una nueva iniciativa para reformar los artículos 21 y 58 de la Ley de Presupuesto.