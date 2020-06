Tristemente, los ricos, los poderosos, los caciques, los partidos políticos y el mal gobierno no saben platicar con la verdad ni desde el corazón, al contrario, el gobierno de México sigue con sus políticas de saqueo en el territorio de los pueblos originarios , agregó en un comunicado leído la mañana de este lunes durante una celebración religiosa con la que amigos y familiares recordaron a los 45 indígenas tzotziles masacrados por paramilitares priístas el 22 de diciembre de 1997, en Acteal.

Las Abejas manifestó que el gobierno federal no sólo impone megaproyectos , sino que “viola derechos humanos a través de sus instituciones y muestra de ello es que en México la policía mata a personas si no usan tapabocas y si los usan las confunden con de-lincuentes, como sucedió con Alexander Gómez Martínez, en Oaxaca, a quien mataron porque creyeron que era delincuente, y con Giovanny López, asesinado en Jalisco porque no llevaba un barbijo para protegerse del Covid-19.