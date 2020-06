Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 23 de junio de 2020, p. 9

La creación de organismos en el pasado fue un abuso para poder saquear, pues crearon muchos para simular , entre los cuales destaca, por ser un aparato costosísimo , el Instituto Nacional Electoral que no garantizó elecciones libres , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anticipó que se convertirá en guardián de los próximos comicios. Anunció que ante la proliferación de estos entes vamos a ajustar. ¡Imagínense cuánto nos vamos a ahorrar! Claro, lo vamos a ir haciendo poco a poco .

Agregó que en este proceso de revisión de organismos se informará para que haya debate, porque si no salen a decir que ya no vamos a proteger a los que padecen de discriminación o ya no vamos a proteger a los niños, a los discapacitados o no vamos a proteger a la sociedad civil . Se va a aclarar poco a poco el funcionamiento gubernamental a partir de una nueva realidad.

En su conferencia, aunque censuró la proliferación de organismos en materia energética ineficaces para atajar la corrupción en Pemex o vigilar la reforma en el sector, centró sus críticas en el INE: Es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo. Nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Nosotros triunfamos porque fue una ola, era imposible hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores lo permitió el INE. Vamos a presentar aquí la estructura del INE y lo que cuesta .

No sólo cuestionó su costo, sino también su inoperancia, pues para López Obrador “¿cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña? ¿Y no vas a decir nada y te haces de la vista gorda? Lo que sucedió en el caso de Odebrecht, cómo se da dinero para las campañas y ni siquiera tienen la honestidad los directivos electorales de presentar su renuncia. Vamos a suponer que ellos no sabían pero, cuando se enteran, lo honesto es: ‘Renuncio’. Pero no, ahí se quedan”.