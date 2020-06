Jessica Xantomila

El portal de Internet del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) fue hackeado la mañana de ayer por presuntos integrantes de Anony­mus Iberoamérica, en protesta –señalaron– por la censura que se ejerce desde el gobierno federal.

Por otra parte, la Asamblea Consultiva del Conapred postuló a seis candidatas para presidir dicho organismo. En un pronunciamiento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador; a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, pidió que el nombramiento de la nueva titular sea resultado deuna amplia consulta, abierta e incluyente , y considere las voces de las organizaciones.

El hackeo del sitio de Internet del consejo fue alrededor de las 11 de la mañana y duró aproximadamente 30 minutos, según señalaron fuentes del Conapred, pero hasta el cierre de esta edición no se había restablecido el servicio. En un mensaje que colocaron en la página del organismo supuestos integrantes de Anonymus Iberoamérica, expusieron: “En recientes ocasiones hemos visto cómo el nuevo régimen de gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, hace uso de la censura cuando no puede debatir con argumentros (sic) sólidos aquello que no le conviene que la gente sepa”.