Al preguntársele ayer en su conferencia de prensa sobre los comentarios del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, el mandatario señaló: Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir la violencia . Además, reiteró el llamado a la población a no proteger a grupos delictivos.

Ya lo de Guanajuato es una situación muy grave que venimos enfrentando desde hace tiempo y tenemos que actuar para evitar más derramamiento de sangre. Muchos, muchos, muchos muertos. Es muy lamentable lo que está pasando, ya enfrentamientos en donde asesinan a mujeres, a niños. Se puede decir: es pleito de bandas. Sí, pero son seres humanos, es más, no se puede permitir que esto suceda , agregó.

–El Marro también hizo descalificaciones hacia su persona –le señaló un reportero.

–Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir la violencia, no podemos actuar como el avestruz, meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada, no se puede, porque hay mucho sufrimiento en la gente por la violencia y se tiene que atender respetando derechos humanos, no masacrando.

De manera previa, exhortó a la población a no apoyar a grupos delictivos a cambio de despensas: No se metan en eso, hay forma de tener ingresos con apoyos que se están canalizando a todas las comunidades, a todos los pueblos .

Subrayó que las acciones de su gobierno buscan que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, así como atender las causas de la violencia y sin proteger a bandas, como hicieron algunos gobiernos.