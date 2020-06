Expuso: no creemos que esto sea un fenómeno de pruebas , y añadió que muchos países también han tenido aumentos notables en hospitalizaciones y muertes, y ninguno de estos dos datos puede ser explicado sólo por un incremento en las pruebas.

Parte de este incremento podría atribuirse al aumento de las pruebas. Es cierto que países como India están haciendo más análisis, pero no creemos que sea un fenómeno ligado a esto , agregó.

Grandes repuntes

En el caso de varios estados de Estados Unidos, Ryan indicó que cree que hubo “grandes repuntes.

No estoy seguro al 100 por ciento sobre el perfil etario, pero he visto los reportes de que algunos son de los más jóvenes. Esto podría reflejar el hecho de que tienen mayor movilidad y están saliendo y aprovechándose de la reducción en las restricciones de movimiento , comentó. Lo que está claro es que el incremento no se explica sólo por el aumento de las pruebas , agregó.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) manifestó su preocupación por las tasas muy altas de Covid-19 entre indígenas del Escudo Guayanés, zona de Sudamérica que incluye partes de Brasil, Venezuela y Colombia.

Sylvain Aldighieri, director de incidente para Covid-19 de la OPS, advirtió que los indígenas del Escudo Guayanés son poblaciones muy susceptibles a un choque infeccioso , y que son un tema central para el organismo no únicamente por sus aspectos geográficos, sino además por las migraciones relacionadas con la industria ilegal del oro , ya que todo movimiento no monitoreado de personas en los focos de transmisión puede ser perjudicial para la salud de comunidades indígenas aisladas que se encuentren en zonas auríferas .

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comentó a la cadena Spectrum News que los muertos por la pandemia podrían alcanzar o incluso superar en el país la cifra de 150 mil, contra los más de 120 mil fallecidos hasta ayer.

Nueva York dio un nuevo paso para salir del confinamiento al reabrir comercios no esenciales, mientras Florida informó de más de 100 mil personas infectadas.