Hacia una economía responsable

Inversionistas de todo el mundo están dando preferencia para confiar su capital a empresas socialmente responsables, que demuestran con hechos su preocupación por la ecología, el bienestar de sus empleados y la transparencia y honestidad de sus operaciones. Por ejemplo, el fondo noruego de pensiones, que maneja más de un millón de millones de dólares, ha venido retirando su dinero de empresas que siguen usando energía sucia (petróleo, gas) para invertirlo en las que favorecen a las energías verdes. La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), junto con S&P Dow Jones Índices, lanzó el S&P/BMV Total Mexico ESG Index: se trata de un nuevo índice de empresas socialmente solidarias. Son 29 y entre ellas figuran Banco Santander, Grupo Bimbo, Televisa, Banorte y Herdez.

Ombudsman Social

Asunto: No llegan sus catálogos

Escribre Tatiana Jaimes Gómez /CDMX: Soy vendedora por catálogo Yves Rocher. Hice un pedido el 31 de mayo y otro el 1 de junio; ambos me deberían llegar por Estafeta. He estado hablando a Estafeta para pedirles que aceleren la entrega y todo el tiempo están ocupadas las líneas; cuando por fin logré comunicarme, estaba explicándole a la señorita el asunto y se cortó (o me colgó) la llamada. A la empresa Yves Rocher solamente se puede uno comunicar por correo electrónico, he enviado varios correos pero no me resuelven nada. Ambos pedidos están pagados y no puedo recuperar la inversión, tampoco pude vender en esta campaña por falta de catálogos, los compré, pero ya no me sirven porque el lunes vence la campaña. Le agradezco de antemano su amable ayuda, pues por el momento la comisión por mis ventas es mi único ingreso.

R: Procede reclamación en Condusef.

Twiteratti

Escribe Agustin Flores @MedicoTacos: Habría que proponer a una persona indígena en un cargo importante en el INE a ver si renuncian los clasistas como @lorenzocordovav

Twitter: @galvanochoa

FaceBook: galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com