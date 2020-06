Maduro respondió que estaría dispuesto a reunirse con Trump, sin hacer más comentarios sobre las declaraciones del mandatario estadunidense. Mi respuesta es que así como yo me reuní con (Joe) Biden (quien fue vicepresidente estadunidense durante el periodo del mandatario Barack Obama) y conversamos largamente (...) también en el momento que sea necesario estoy dispuesto a conversar respetuosamente con el presidente Donald Trump , declaró Maduro a la agencia estatal de noticias AVN.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, aclaró: Nada ha cambiado. Sigue reconociendo a Juan Guaidó como líder de Venezuela y recalcó: No ha perdido la confianza para nada en el opositor que se proclamó presidente legítimo de Venezuela en enero de 2019 y ha impulsado sublevaciones militares sin éxito y sin lograr instalarse en el presidencial Palacio de Miraflores.

En una entrevista publicada el domingo, Trump expresó que consideraría reunirse con Maduro y restó importancia a su decisión previa de reconocer a Juan Guaidó como el legítimo líder de Venezuela, quien también es reconocido por otros 50 países. Subrayó que el desempeño de Guaidó para intentar poner fin al gobierno de Maduro no fue significativo .

¡Mi administración siempre ha estado del lado de la libertad y contra el régimen opresivo de Maduro! Sólo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: ¡una salida pacífica del poder! , escribió Trump en Twitter.

A todo esto, la agencia Ap reportó que el gobierno de Venezuela trató de reclutar al legislador Pete Sessions para que gestionara un encuentro con el director ejecutivo de Exxon Mobil al mismo tiempo que le pagaba en secreto a uno de sus ex colegas de la Cámara de Representantes 50 millones de dólares para tratar de evitar sanciones de EU.

Un funcionario de la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA envió un correo electrónico al representante texano el 8 de junio de 2017 pidiéndole que ayudara a arreglar un encuentro entre el ministro de petróleo de Venezuela y Darren Woods, el sucesor del secretario de estado Rex Tillerson como director ejecutivo de Exxon. El objetivo era convencer a Exxon de que regresara a Venezuela tras una ausencia de una década y ayudara a revitalizar la industria petrolera venezolana, que estaba al borde del colapso.

El mensaje, que fue visto por la Ap, fue compartido con las autoridades federales estadunidenses, que investigan a la persona que supuestamente instruyó a Petróleos de Venezuela para que enviara ese correo a Sessions: el ex representante de Miami, David Rivera, según dos personas al tanto de la investigación que hablaron a condición de no ser identificadas por no estar autorizadas a comentar ese tema tan delicado.

Por entonces Rivera recibía parte de un contrato de 50 millones de dólares por tres meses como consultor de la unidad de Petróleos de Venezuela que lidiaba con Estados Unidos, un negocio que es investigado por fiscales federales de Miami porque nunca se registró como agente de un gobierno extranjero.