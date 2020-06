De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 23 de junio de 2020, p. 28

El gobierno federal ubica a Veracruz en semáforo rojo, por ser una de las entidades con mayor índice de contagios de Covid-19 –con 8 mil 126 casos confirmados y mil 275 defunciones–, lo que no obstó para que el gobierno del estado determinara que este lunes se inicie la reapertura de cines, iglesias y plazas en 60 por ciento de su territorio.

La subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud veracruzana, Guadalupe Díaz del Castillo, informó que la entidad cuenta con su propio semáforo regional, que colocó a 115 municipios en riesgo alto y 18 en riesgo medio; sin embargo, en ellos abrirán nuevamente cines, iglesias y plazas comerciales. Otras 79 demarcaciones se encuentran en riesgo máximo, por lo cual continuarán sólo con actividades esenciales.

Mientras, el ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos –estado con 437 defunciones y 2 mil 359 casos de coronavirus certificados–, dio a conocer que a partir de este lunes se reanudarán actividades comerciales no esenciales, a pesar de que el semáforo Covid-19 sigue rojo en la entidad. El alcalde Francisco Villalobos argumentó que la economía de Cuernavaca está quebrada debido a la pandemia. Expuso que la reapertura estará a prueba por 21 días, y si no funciona, los negocios no prioritarios cerrarán nuevamente.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Jalisco –que reconoció hasta el domingo 8 mil 904 enfermos de coronavirus y 461 defunciones– consideró que la alta movilidad ciudadana mantiene a la entidad en el límite de zona de riesgo de Covid-19.