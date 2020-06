Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 23 de junio de 2020, p. 27

Zacatecas, Zac., La Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, por conducto del Ministerio Público, incurre en protección y encubrimiento de un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP), quien violó e intentó asesinar a una joven a la que conoció en un retén carretero.

De acuerdo con la denuncia de la víctima –cuyo nombre se omite por razones de seguridad–, el pasado primero de junio, el agente “uniformado, armado y en plenas funciones, me detuvo cuando iba sola en mi auto. Obtuvo todos mis datos, teléfono, domicilio y lugar de trabajo con el pretexto de velar por mi integridad porque me veía ‘nerviosa’ y no podía dejar que manejara así”.

La afectada señaló que el policía, quien ya se encuentra sujeto a proceso penal, la violó y amenazó de muerte, pues yo siempre me negué a tener una relación con él, le pedí todo el tiempo que dejara de hostigarme y él me decía que si no era de él no sería de nadie .

Sobre las irregularidades que padeció en la fiscalía estatal, acusó que la agente del Ministerio Público María Leticia Hernández Gómez “me negó desde el primer momento el derecho a denunciar por el delito de violación, ya que, según ella, ‘es muy difícil de comprobar y no podemos dictar medida de protección por ser un delito grave y (el presunto responsable) se da a la fuga’.