“El indicador más importante es el impacto de las emisiones de gases de efecto invernadero. No sólo el dióxido de carbono, sino también el metano. Cada uno tiene diferentes dimensiones, como su vida útil y su poder.

“Lo que tenemos que hacer es llevar la economía en una dirección que refleje todas estas preocupaciones. El PIB no es una buena medida. No tiene en cuenta las desigualdades.

–Deberían pensar en qué tipo de economía queremos después de esta pandemia y no deberíamos volver adonde estábamos. Sabíamos entonces, y sabemos aún más hoy día, que había muchas desigualdades.

▲ Hay que ayudar a la gente a reconvertirse , expresa Joseph Stiglitz. Foto Cristina Rodríguez/archivo

“En términos más generales, deberíamos trabajar en una mejor medición de la salud de la economía para ver hasta qué punto nuestras políticas de estímulo están mejorando realmente nuestras sociedades.

“Nuestro enfoque en el PIB no nos ha hecho darnos cuenta de que la sociedad que hemos creado no es resiliente. No nos ha permitido calcular la fuerza de nuestra economía.

“Para explicarlo de otra manera, hay gran diferencia entre si un vehículo tiene rueda de repuesto o no. Pero en la forma en que medimos el PIB, un vehículo sin rueda de repuesto es más eficiente que un vehículo con rueda de repuesto, porque cuesta menos.

“Hemos creado una economía sin rueda de repuesto, sin camas de hospital adicionales. No nos hemos preparado para la pandemia, no hemos hecho muchas cosas que nos hubieran permitido responder mejor a la pandemia.

No es que pudiéramos haberlo evitado, pero podríamos haber tenido una economía mucho más resiliente, mucho más receptiva, y no creo que nuestras estadísticas nos digan eso.

–¿Cree en una recuperación verde?

–Tengo esperanzas, especialmente en Europa. Pero tenemos que seguir trabajando. El mundo se ha comprometido a ser neutro en carbono para 2050. Creo que es posible. Es un paso muy positivo, pero no basta con tener esa aspiración. Hay que empezar a gastar dinero. Y la pandemia nos está empujando a empezar a gastar ese dinero.