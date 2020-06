Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 23 de junio de 2020, p. a11

Los meses de paro lo tenían en quiebra. El boxeador oaxaqueño Sergio Chirino Sánchez acumulaba meses sin ganar dinero y el panorama lucía desolador ante la pausa de actividades provocada por la pandemia de coronavirus. Entonces lo invitaron a abrir la primera velada de boxeo en la Ciudad de México el 20 de junio, en esa modalidad que será común en la era de emergencia sanitaria, a puerta cerrada y sin público en un foro de televisión acondicionado.

Chirino supo que tenía que aprovechar esa oportunidad. La primera pelea después de meses seguro atraería la atención y eso es lo que busca todo boxeador. No importa si es en un foro de televisión y sin la euforia del público. Lo que nunca pensé es que me robaría la noche , dice Chirino tratando de controlar la emoción.

El oaxaqueño golpeó con precisión y potencia para noquear a Alan Piña en el tercer episodio. Un disparo directo a un switch imaginario que mandó rígido y desencajado al oponente directo a la lona.