Martes 23 de junio de 2020, p. a11

Ante la crisis económica que asfixia a varios equipos de la Liga Mx, Raúl Potro Gutiérrez consideró que es válido implementar el minitorneo que se alista previo al Apertura 2020, pero alertó sobre los casos de Covid-19 que siguen apareciendo en los equipos, como el recientemente revelado de Jonathan Cabecita Rodríguez, ariete del Cruz Azul.

Si se vigila bien el cumplimiento de los protocolos sanitarios, así como la preparación de los jugadores, yo creo que todo saldrá bien. El futbol es un deporte de mucha demanda y genera buena derrama económica, por lo que improvisar un torneo es válido para subsanar en algo el golpe causado por la pandemia , señaló el timonel.

El minitorneo orquestado por Televisa y Tv Azteca arrancaría el 4 de julio, mientras el Apertura está programado para iniciar el día 24 del mismo mes. “Siempre ha habido torneos previos al inicio de uno oficial, como antes presentaban el llamado ‘Cuna del futbol’, un cuadrangular que se hacía en Pachuca, así que no es algo novedoso y no debe haber problemas”.

No obstante, advirtió: “Estamos en una etapa muy diferente con distintos requerimientos, creo que mientras se cuiden los protocolos y todas las circunstancias sanitarias para que ninguna persona resulte contagiada –y no me refiero sólo a los equipos, sino a todo el staff–, porque se sigue informando de casos positivos, como los de Cruz Azul, entonces, si se cuida todo, puede ser un encuentro positivo”.