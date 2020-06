De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 23 de junio de 2020, p. a10

Una soga con un nudo. Símbolo escueto, pero estridente que remite a los linchamientos contra la población negra en Estados Unidos. Un signo menos espectacular que una cruz en llamas, también menos normalizado que una bandera confederada, pero tan claro en su mensaje de odio: la horca en la que murieron esclavos y familias afrodescendientes.

Este enunciado repleto de alusiones de odio racial apareció el domingo, insultante y vergonzoso, durante el circuito de Talladega, en el área mecánica de Darrell Bubba Wallace, el único piloto afroestadunidense en la Nascar y que logró que la serie prohibiera el despliegue de la bandera confederada a inicios de mes. Esa insignia roja tachada en azul y con estrellas que es tan común en la subcultura de las carreras de autos, pero que es un símbolo apropiado por los grupos supremacistas blancos y por movimientos como el Ku Klux Klan. Para algunos su significado es polémico, pues lo asocian a la guerra civil y a los partidarios del sur que se oponían a la abolición de la esclavitud.

La Nascar anunció el suceso el domingo por la noche y dijo haber lanzado una investigación de inmediato. Añadió que haría todo lo posible por encontrar a los responsables y eliminarlos del deporte .

Estamos enfadados e indignados, y no podemos decir con suficiente firmeza lo en serio que nos tomamos este acto infame , indicó el serial en un comunicado. Como hemos indicado sin ambigüedad, no hay espacio para el racismo en la Nascar, y este hecho sólo refuerza nuestra resolución para hacer este deporte abierto y hospitalario para todos .

Wallace es el único piloto afroestadunidense de tiempo completo en la Cup Series, la máxima división de la Nascar y un opositor a que se mantuviera la bandera confederada en las carreras del circuito.

El despreciable acto de racismo y odio me deja increíblemente entristecido y sirve como doloroso recordatorio de lo mucho que nos queda como sociedad y lo persistentes que debemos ser en la lucha contra el racismo , escribió el piloto en Twitter.

“Como me dijo mi madre hoy: ‘sólo intentan asustarte’. Esto no acabará conmigo, no cederé ni me rendiré. Seguiré defendiendo con orgullo aquello en lo que creo”, agregó Wallace.

La soga se encontró el mismo día que la nueva prohibición a la bandera afrontaba su mayor desafío. La norma entró en vigencia antes de la carrera de la semana pasada cerca de Miami, pero ese día sólo había unos mil militares en las gradas.