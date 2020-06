R

esulta extraordinariamente interesante encontrar las reflexiones de ciertos filósofos profesionales como Slavoj Žižek o Noam Chomsky sobre la pandemia que vivimos, que ha puesto de cabeza al mundo y a nosotros nos ha dejado, por lo pronto, en el encierro, incluyendo atisbos acerca del futuro que abre la enfermedad. Reflexiones que son siempre tentativas y provisionales, y que resultan, a querer o no, especulativas, porque nadie tiene en sus manos el futuro. De todos modos, la especulación profesional e imaginativa resulta muy importante, estimulante.

Por ejemplo, Žižek opina que la pandemia del Covid-19 es una señal de que la humanidad no puede vivir más como de costumbre y que es necesario un cambio radical . Y agrega que quizá otro virus, pero de carácter ideológico, se esté propagando también y que será más benéfico que el sanitario.

Éste sería el virus de pensar en una sociedad alternativa, “en una sociedad más allá del Estado-nación, en una sociedad alternativa que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global que ha sugerido fuertemente la actual pandemia”.

Pero además de la pandemia (enfermedad), nos encontramos inescapablemente con una crisis económica que Žižek ve golpeando en primer término a Europa, que ya pasaba antes por muy serias dificultades económicas. En una encuesta europea, para responder si la vida volvería a ser algún día como antes de la pandemia, 39.9 por ciento (13 mil 436) respondió por el sí, en tanto que 60.1 por ciento (20 mil 239) respondió por la negativa.

Žižek respeta a Marx y pretende entroncar con sus preguntas fundacionales, y se ríe de quienes lo tachan de leninista loco : mis ideas , dice, son hegelianas . “Su enfoque estriba en centrarse en cómo pueden salir mal las cosas, y luego preguntarse hasta qué punto era necesario que fuese así (...).

¿Y si los representantes del orden capitalista global existente se están dando cuenta de lo que los analistas marxistas críticos llevan señalando hace tiempo: que el sistema se halla sumido en una crisis profunda? ¿Y si están explotando de manera despiadada la pandemia para imponer una nueva forma de gobernanza? El resultado más probable de la epidemia será que acabará imponiéndose un nuevo capitalismo bárbaro (...).

Nos referiremos ahora a la entrevista que concedió a Afp desde su casa de Tucson, en Arizona, Noam Chomsky.