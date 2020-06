sta mañana, al leer las noticias, ¿se tomaron un café? ¿Desayunaron un tamalito? ¿Unas enchiladas? Y a mediodía, ¿se pusieron su camisa de algodón preferida? ¿Van a disfrutar un arrocito a la mexicana?, y de postre, ¿una pitaya, o un chicozapote, un dulce de zapote negro? Y en la nochecita, ¿qué tal un mezcalito o un tequilita? Pues, adivinen. Aunque no nos demos cuenta, tenemos múltiples cosas que agradecer a los murciélagos. Ellos y sus funciones en la naturaleza son responsables de estos productos y cientos más. El control de plagas del maíz, el arroz, el algodón y muchas más; la dispersión de semillas de plantas útiles al hombre y a los ecosistemas, así como la polinización de muchas otras, como el maguey, la ceiba, las pitayas y cientos más, se los debemos a los murciélagos.

Con el caso del Covid-19 sucede lo mismo: los primeros investigadores apuntaron su dedo flamígero a los murciélagos, y otros estudios han aclarado que no es el caso. Todos los humanos infectados por Covid-19 han sido infectados por otro humano, excepto, posiblemente, la primera persona infectada, que lo pudo haber adquirido de algún animal que aún no ha sido identificado. Lo único que podemos deducir de lo que hoy los virólogos nos dicen es que un virus de un murciélago (y otro de un pangolín, y otro de una civeta) y el SARS-CoV-2 (que causa el Covid-19), comparten un ancestro, no sabemos hace cuánto, y que eso hace que su material genético sea entre 94 y 98 por ciento parecido al material genético del SARS-CoV-2.

La obsesión de los humanos con encontrar quién fue es una falacia que hace mucho daño al medio ambiente y a nosotros mismos. Que si fue un pangolín, una civeta u otro animal, y nos convertimos en la reina roja de Alicia en el país de las maravillas: ¡Que le corten la cabeza! , cuando la culpa realmente la tenemos nosotros, por hacer un uso no sustentable de la fauna silvestre y acabar con los ecosistemas donde habitan. Jaulas, hacinamiento y condiciones inmundas en mercados alimentarios, a nuestra destructiva relación con el medio ambiente es lo que ha hecho posible que este y otros virus se liberen de las condiciones naturales que los mantenían controlados. Lo mismo hacemos con nuestra forma de consumir pollo, cerdo o res: animales hacinados por cientos o miles, defecando unos encima de otros. Varias influenzas aviares han empezado así. Es momento de repensar nuestros hábitos de consumo. Comer menos carne, producida responsablemente. Ahorrar agua al bañarnos, promover que el gobierno (y nosotros mismos) priorice las decisiones en un respeto total al medio ambiente y no privilegiar intereses económicos. Ya hemos visto los grandes estragos que esto causa.

Primera llamada.

* El Dr. Rodrigo Medellín es científico del Instituto de Ecología de la UNAM y David Suro-Piñera, presidente del Tequila Interchange Project; ambos son copresidentes de Bat Friendly. La lista completa de firmantes está en la versión en línea de La Jornada, en https://www.jornada.com.mx/ultimas/ sociedad/2020/06/21/gracias-a-los -murcielagos-rodrigo-medellin-y- david-suro-pinera-3516.html.