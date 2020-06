Regularmente apago la televisión a la una de la madrugada y después puedo estar horas viendo tonterías. Es muy complicado no clavarte, pues en todo momento recibes ofertas. De acuerdo con tus consumos e intereses obtienen tus tendencias de compra, y yo mismo colaboro, pues he creado una lista de posibles adquisiciones por categoría, como puedes hacer en Netflix , señala David, de 36 años de edad.

Gastalona

Érika, de 36 años, niega ser compradora compulsiva, pero se define a sí misma como gastalona . Además de la necesaria comida y la despensa, durante estos meses ha destinado buena parte de sus ingresos a comprar ropa cómoda para pasar la cuarentena en casa: pants, pijamas, shorts.

“La publicidad en línea es muy atractiva y hacen que necesites lo que realmente no requieres. Entre más tiempo pasas comprando, más estás expuesto a esto. Estuve a punto de comprarme una pantalla, pero hubo una voz interior que me dijo: ‘¿para qué, no la necesitas?’ Pero sí he comprado mucha ropa, en mi clóset ya no cabe tanto y tendré que regalar muchas cosas”.

Pasar más tiempo en casa ha generado que tanto Érika como David comenzaran también a comprar cosas para arreglar y redecorar sus departamentos. Por lo que también han hecho importantes inversiones en ello. Hubo una semana en este confinamiento que diario recibía un paquete de algo que había comprado en línea , confiesa David.

Humberto Barrera, fundador y director de Groud Hacking México, dedicada a la consultoría de marketing y a la asesoría para hacer crecer la parte digital de las empresas, apunta que la crisis sanitaria y el impacto que tuvo en la economía de muchas compañías, grandes y pequeñas, orilló a que éstos apuesten por mejorar sus plataformas y servicios para la venta online.