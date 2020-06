Por otra parte, los lugares más densos, que se suponía eran propicios para la propagación del virus, no están vinculados a mayores tasas de infección, según un estudio de la Universidad Johns Hopkins.

Para su análisis, publicado en la revista Journal of the American Planning Association, los investigadores examinaron los índices de infección y de muerte en 913 condados metropolitanos de Estados Unidos. Cuando se tomaron en cuenta otros factores como la raza y la educación, los autores hallaron que la densidad de los condados no se asociaba significativamente con el índice de infección de los mismos.

Israel anunció que podría declarar un nuevo confinamiento si persiste el repunte de contagios registrado en días pasados.

Irán confirmó que más de 9 mil 600 personas han muerto por el virus, en medio de su peor mes desde la declaración de la epidemia, que podría alargarse hasta 2022, según el Ministerio de Sanidad.

India conmemoró el Día Internacional del Yoga con pequeños eventos, en tanto el país lucha contra el coronavirus, que ayer rebasó el umbral de los 400 mil casos.

China y Corea del Sur reportaron nuevos casos de Covid-19 en brotes que amenazaban con truncar la recuperación mostrada.

Hasta ayer, a escala global, había 465 mil 896 muertos por la pandemia, 8 millones 896 mil 153 contagiados y 4 millones 403 mil 209 pacientes recuperados, según la Universidad Johns Hopkins.